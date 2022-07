Manchester City u ofron Bernardo Silvan gjigantëve spanjollë, synon ish-in e Milanit

Pas nënshkrimit me futbollistë të tillë si Franck Kessie, Andreas Christensen, Raphinha, Robert Lewandowski dhe Jules Koundé, Barça vazhdon të punojë për të gjetur futbollistë që ngrenë nivelin e skuadrës së parë dhe një nga emrat në axhendën e drejtuesve të klubit katalan është Bernardo Silva, mesfushori i Manchester City.

Bernardo Silva (27 vjeç) shihet si alternativë për Frenkie de Jong, sigurisht nëse holandezi do të shitet, dhe informacionet e fundit tregojnë se Manchester City ia kishte ofruar portugezin Barçës dhe gjithashtu Realit të Madridit për të financuar nënshkrimin e një tjetër emri të rëndësishëm. Kështu e raporton gazeta “L’Équipe”, duke theksuar se Cityzens synojnë të arkëtojnë rreth 80 milionë euro nga shitja e kartonit të Bernardo Silvës për t’u hedhur më pas në sulm për brazilianin Lucas Paquetá.

Lucas Paquetá (24 vjeç) ka performuar në një nivel të lartë në radhët Lyonit sezonin e fundit dhe pavarësisht moshës relativisht të re është titullar i rregullt te “Seleçao”.

Për Paquetá-n kanë qenë të interesuar edhe skuadra si Arsenali apo Newcastle, por braziliani nuk duket se është i gatshëm të ndryshojë peizazh për të shkuar te një ekip që nuk luan në Champions League.

Javët e ardhshme do të jenë kyçe për përcaktimin e së ardhmes së Frenkie de Jong, të cilit Barça i ka kërkuar të ulë pagën për t’u përshtatur me shkallën e re të pagave të skuadrës, dhe nëse holandezi largohet, Barça do të kishte në dispozicion paratë për të marrë Bernardo Silvën.