Manchester United e ka gjetur Frenkie de Jong pa i paguar 85 milionë euro

Në një merkato verore ku Manchester United pagoi një shifër rekord prej 225 milionë paundësh në lojtarët e afruar, transferimi më i mirë mund të rezultojë një futbollist që erdhi me parametra zero.

Louis Van Gaal, Jose Mourinho dhe Ole Gunnar Solskjaer patën negociuar në periudhën e tyre si trajnerë të United për ta sjellë Christian Eriksen në Old Trafford, por privilegjin për ta menaxhuar po e gëzon Erik ten Hag.

Christian Eriksen do të mbushë 31-vjeç në muajin shkurt dhe në kampin e Manchester United janë menjëherë të befasuar nga rendimenti i mesfushorit që i ka dhuruar një vizion të ri skuadrës vetëm pak javë pas startit të Premier League.

Në ecurinë prej katër fitoreve radhazi në kampionat, Eriksen ka luajtur përkrah Scott McTominay në mesfushë, me skocezin e ngarkuar me më shumë detyra mbrojtëse dhe ndërprerje aksionesh ndërsa danezi ka arritur të largojë përgjegjësinë e lartë mbi shpatulla të Bruno Fernandes për krijimin e rasteve të rrezikshme dhe dhënien e pasimit të fundit teksa është kthyer në një “playmaker” për ekipin e Erik ten Hag. Diçka e tillë u vu re edhe në fitoren 3-1 ndaj Arsenalit, ku Eriksen gjeti asistin e parë të sezonit të ri kur ia serviri në “pjatë” golin e tretë Marcus Rashford.

30-vjeçari ka startuar në gjashtë ndeshje në 28 ditë për Manchester United. Në dy ndeshjet e para të sezonit, Ten Hag e aktivizoi në një pozicion që danezi nuk është shumë familjar, si një “nëntë false”, ndërsa i zhvendosur më pranë qendrës të mesit të fushës, Eriksen ka pasur mundësinë të demonstrojë cilësitë e tij.

Nëse bordi do të kishte mundësinë të zgjidhte ndërmjet Frenkie de Jong dhe Eriksen, sigurisht që zgjedhja do të ishte për të parin. Por, refuzimi i hapur dhe mungesa e dëshirës së holandezit për t’u bashkuar me “Djajtë e Kuq” solli në mënyrë të pashmangshme mbylljen e negociatave.

Nga ana tjetër, Christian Eriksen ishte totalisht i hapur për t’u bashkuar me 20-herë kampionët e Anglisë, një klub që kontaktin e parë me Eriksen e ka pasur në vitin 2012, kur kishte zëra për një kalim të mesfushorit nga Ajax te Manchester United. Asokohe, Sir Alex Ferguson fliste me nota të larta vlerësimi për mesfushorin por për fatin e tij të keq nuk arriti ta sillte në skuadrën e tij.

“Ai është një lojtar i mirë, një lojtar tipik i akademisë së Ajax që di të kontrollojë mirë topin.’’- është shprehur Ferguson.

Christian Eriksen ishte një dëshirë e trajnerit që fitoi 13 tituj të Premier League në karrierë, por trajneri skocez, i pranishëm të dielën në “Teatrin e Ëndrrave” për fitoren ndaj Arsenal, mbase po shpresonte që të kishte pasur mundësinë për të drejtuar Eriksen.