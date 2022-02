Manchester United vendos të shesë lojtarin “e harruar”

Manchester United është i vendosur të shesë më në fund një lojtar të harruar, me pastrimin e klubit të Premier League nga emrat e padëshiruar nga trajneri Ralf Rangnick.

Gjatë meraktos së janarit asnjë lojtari i ri nuk shkeli në Old Trafford, por pati largime, pasi Anthony Martial dhe Donny van de Beek lëvizën të dy në huazim.

Një lojtar tjetër tani duket se do të largohet përgjithmonë nga Manchester United, me lëvizjen e përkohshme të Andreas Pereira në Flamengo, që do të bëhet një largim i përhershëm.

Sipas gazetës braziliane “Universo Online”, zyrtarët e Flamengos ishin në Manchester në fundjavë për të negociuar lëvizjen dhe të dy palët arritën në një marrëveshje verbale. Ky raportim thekson se United do të marrë 12 milionë paund nga shitja e lojtarit, me pjesën më të madhe paraprake dhe pjesën tjetër përmes bonuseve të lidhura me performancën.

Një gjë mbetet paksa e paqartë, me pretendimet se skuadra braziliane ka rënë dakord për një marrëveshje me vlerë 75% të të drejtave ekonomike të lojtarit.

Është e zakonshme në Amerikën e Jugut që lojtarët të kenë pronësi të pjesshme, jo gjithmonë ndërmjet skuadrave, por ajo u bë e paligjshme në Premier League pas problemit me lëvizjet e Carlos Tevez dhe Javier Mascherano në West Ham.

Nëse Flamengo ka rënë dakord të blejë 75% të të drejtave, mbetet për t’u parë se kur do të kalojë 25% përfundimtare e pronësisë, por Manchester United nuk do të jetë në gjendje ta zotërojë tremujorin tjetër.

Pereira ka qenë më parë i huazuar te Granada, Valencia, Lazio gjatë kohës së tij te United, përpara se të transferohej te Flamengo vitin e kaluar dhe të ndihmonte klubin të arrinte në Copa Libertadores.

26-vjeçari u transferua në Old Trafford në vitin 2011, por ka bërë vetëm 75 paraqitje në të gjitha garat, me 40 prej tyre në sezonin 2019-2020.