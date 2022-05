Mancini përgatit “super-finalen”, ia beson sulmin një 18-vjeçari

Bota e futbollit me sytë nga “Wembley”. Të mërkurën e 1 qershorit, Italia kampione Europe dhe Argjentina kampione e Amerikës Latine, do të përballen në një super-finale, që merr një rëndësi të veçantë për vetë atë çka përfaqësojnë dy skuadrat.

Sfida, që do të transmetohet ekskluzivisht në ekranin e SuperSport, do të jetë e veçantë për një mbrojtës legjendar si Giorgio Chiellini, që pikërisht aty ku u shpall kampion Europe thuajse një vit më parë në finalen përballë Anglisë, do të luajë ndeshjen e fundit me fanellën e Italisë.

Trajneri Roberto Mancini ka bërë publike listën me 30 futbollistët që do të ketë në dispozicion për këtë sfidë, teksa risia quhet Wilfried Gnonto, sulmues i dalë nga akademia e Interit, por që luan me zviceranët e Zyrihut.

Vetëm 18-vjeç, Gnonto ka spikatur me talentin e tij dhe ka luajtur me Italinë deri në brezin U19, ndërsa tani është gati për hapin e madh dhe nuk përjashtohet mundësia që debutimi me fanellën e kaltër të vijë pikërisht ndaj Argjentinës së Lionel Messit me shokë.

Gnonto merr kështu vendin e Insignes së dëmtuar në repartin e avancuar të Italisë, ndërsa në listë është edhe mbrojtësi i Romës, Spinazzola, i cili rikthehet në përfaqësuese thuajse një vit pas atij dëmtimi të rëndë në gjysmëfinalet e Europianit ndaj Belgjikës, më 2 korrikun e vitit të kaluar.

Lista e Italisë:

Portierë: Cragno, Donnarumma, Gollini, Meret (oltre a Sirigu, infortunato).

Mbrojtës: Di Lorenzo, Florenzi, Lazzari; Acerbi, Bastoni, Bonucci, Chiellini; Emerson, Spinazzola.

Mesfushorë: Barella, Cristante, Frattesi, Jorginho, Locatelli, Pessina, Tonali, Verratti.

Sulmues: Belotti, Bernardeschi, Gnonto, Insigne, Pellegrini, Politano, Raspadori, Scamacca.