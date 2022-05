“Mane nuk është më i mirë se unë”, sulmuesi: Dua të jem si Michael Jordan

Sadio Mane është një nga lojtarët më të vlerësuar për sezonin aktual me yllin e Liverpool që fitoi Kupën e Afrikës me kombëtaren e tij, Senegalin ndërsa edhe me ekipin e Premier League është në garë për të fituar katër trofe të tjerë. Statistikat individuale po ashtu janë në anën e Mane i cili ka shënuar 21 gola në të gjithë kompeticionet me Liverpool.

Megjithatë, Allan Saint-Maximin është i mendimit se ai nuk është inferior ndaj Mane kur vjen puna te talenti teksa ylli i Newcastle thekson se nëse shokët e skuadrës do të përfitonin më shumë nga pasimet e tij, atëherë statistikat do t’i jepnin vëmendjen e merituar.

“Ata që më njohin nga afër, e dinë mirë se kur vjen puna te kualiteti, unë nuk kam asgjë për të xhelozuar Mane. Në momentin që do të kem një shok skuadre i cili do të kthej në gol pasimet e mia, atëherë do të mbërrija në kuotën e 10 apo 15 asisteve në sezon. Në këtë mënyrë statistikat do të më jepnin vëmendjen e duhur në sytë e opinionit.

Qëllimi im është të lë gjurmë në mendjet e njerëzve dhe të ndryshoj rregullat. Një mënyrë të ngjashme me atë që arriti Michael Jordan, ai ndryshoi mënyrën si njerëzit e shihnin jetën. Motivoi shumë njerëz dhe kjo është diçka shumë e bukur”, u shpreh Saint-Maximin.