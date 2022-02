Mane merr përsipër penalltinë, por Salah “e spiunon” te portieri

Salah i dha këshilla portierit të Egjiptit, Mohamed Abou Gabal, përpara se të priste penalltinë e Sadio Mane në finalen e Kupës së Kombeve të Afrikës.

Pas një penalltie që iu dha Senegalit, Mane ishte personi që u caktua për ta realizuar atë, por shoku i tij i skuadrës te Liverpool nuk luajti pastër.

Ish-lojtari i Chelsea u pa duke folur me portierin e ekipit të tij, me Mane që erdhi pak më pas dhe nuk dukej shumë i lumtur ndërsa mbylli gojën dhe tregoi me gisht.

Mane goditi penalltinë e tij, por Gabal, i cili ishte heroi i Egjiptit në fitoren gjysmëfinale ndaj Kamerunit, bëri një pritje të shkëlqyer.

Salah dhe Mane kishin shprehur kënaqësinë e tyre që më parë të luanin kundër njëri-tjetrit në ndeshje të tilla, ndërsa Jurgen Klopp ka konfirmuar se dy sulmuesit e tij nuk do të pushojnë pas kësaj ndeshje.

“Këta dy djem janë luftëtarë të vërtetë. Ata janë vazhdimisht të gatshëm. Ata të dy nuk janë të shqetësuar për pushimet apo ditët e pushimit. Unë kurrë nuk i kam dëgjuar të pyesin për këtë, kështu që veçanërisht me këta të dy, është vërtet e thjeshtë. E di që duan të luajnë menjëherë, por së bashku me ta duhet të zbulojmë se sa kuptim ka. Mund të imagjinoni që të dy duan të luajnë kundër Leicesterit, të dy duan të përfshihen, të shënojnë gola dhe të fitojnë ndeshje futbolli për Liverpool-in.” tha Klopp për mediat në një konferencë për shtyp.