Manita në Bllok/ Flamurtari “ngre flamurin” aty ku gjithnjë ka qenë epiqendra e Dinamos, në Tiranë të Re

Nga Gjergji Stefa

Duhet të ketë qenë viti 1989 kur në Skelë një lumë njerëzish, shumë prej tyre edhe pushues, shkonin drejt stadiumit për të ndjekur dy skuadrat më në formë të momentit. Ishte gusht, kampionati sapo kish nisur dhe teksa Shqipëria shënonte momentin më të vështirë ekonomik të historisë, futbolli ishte e vetmja kënaqësi që ende ofrohej.

Në stadium mund të ishin më shumë se 10 mijë vetë. Dinamo shënoi e para, por Flamurtari përmbysi rezultatin me Gjondedën. Te Dinamo luante Sulejman Demollari ndoshta lojtari shqiptar më i madh i gjithë kohërave, ndërsa te Flamurtari luante Vasil Ruci, një futbollist me nuance braziliane për sensin e driblimit dhe teknikën që posedonte. Për të rinjtë e sotëm Demollari ishte një Zidane.

Kanë kaluar afro 33 vite dhe nuk është e lehtë të shpjegosh sot se si ka mundësi që stadiumi ishte aq plot dhe që njerëzit gëzonin aq shumë, megjithëse s’kishte as stola, as VAR, as drita e as ujë për të pirë. Atë vit Dinamo fitoi kampionatin, sepse në fazën e dytë e mundi Flamurtarin në “Qemal Stafa”, ndërsa në finale të Kupës dolën sërish Dinamo e Flamurtari. Kushta shënoi atë ditë, por Flamurtari humbi me penallti pas barazimit 1-1, teksa në Superkupë disa muaj më vonë barazimi 3-3 prodhoi Flamurtarin fitues me 11 metërsha.

Ishte momenti i Kushtës, që pasi kish shënuar në Beograd ndaj Partizanit e udhëhoqi Flamurtari në 1991-shin drejt titullit të parë dhe të vetëm kampion. Në ato 6-7 vite të arta vlonjatët kishin shkuar 4-5 herë në finale të kupës, dy herë kishin dalë të dytët, madje kishin fituar dhe një superkupë. Shpesh luanin me fanellat e Barcelonës që i morën dhuratë nga përballjet e mëdha me katalanasit dhe kjo i bënte të veçantë. Nëse nuk do kishin Tiranën “mace të zezë”, do kishin fituar ndonjë kampionat më shumë.

Në një sfidë me Tiranën, ata i prenë shtyllat dhe mbollën patate. Humbën 2-0 dhe humbën kampionatin. Gjithsesi një brez i jashtëzakonshëm. Flamurtari ka prodhuar tre breza të mirë në fakt. Pas këtyre të 90-ës që merituan emrin legjenda, erdhi brezi tjetër. Fakaj, Çipi, Skela, Muka, Driza e ndonjë tjetër. Ata kishin kulmin në vitin 2000 kur mundën Greqinë 2-0. Në fushë ishin 4 vlonjatë, Muka, Fakaj, Çipi dhe Skela. Fakaj shënoi golin e dytë. Brezi i fundit i vlonjatëve të denjë ishte datëlindja 1987. Veliu, Moçka që luan ende sot dhe Zeqiri.

Rikthehemi në 2022. Në fundjavë në “Air Albania” ishte shumë e vështirë te gjeje një vend bosh. Përreth stadiumit janë ngritur baret më të mira të qytetit. Ia vlen të shkosh. Sidomos kur është kohë e bukur. Ata që ishin skeptikë se stadiumi i ri nuk do ofronte mundësi biznesi, janë gabuar. Brenda ka mijëra m2 zyra. Lufthansa ka më shumë se 1 mijë punëtorë, ndërsa disa kompani italiane i kanë zhvendosur zyrat aty. Pritet të hapet dhe një hotel, ndërkohë që rreth e rrotull ka restorante ekzotike dhe tradicionale ku mund të shkëmbesh ushqim grek e japonez vetëm disa metra larg.

Gjithë e gjithë janë afro 350 mijë euro në muaj qira që përftohen dhe i duhen dhënë komplimente firmës që e ndërtoi dhe e administron. Vërtet shpenzuan 75 milionë euro, por kanë bërë një gjë që ia vlen. Problemi është që ai u nis për stadium dhe stadiumi këtë vit i ka hapur dyert vetëm 1 herë në këtë sezon. Në Tirana-Partizani ku organizatorët harruan sa lojë e bukur u bë dhe filluan të merreshin me milionat lekë që i paguan tifozët.

Këtë tifoz ata e trajtojnë si prostitutë, e thërrasin sa herë të duan dhe e largojnë kur nuk kanë dëshirë. Ti shkon bën xhiro rreth stadiumit, pi kafe, mund të ushqehesh mirë, por futboll nuk sheh. Të thonë një mijë arsye që ndoshta qëndrojnë të gjitha, por në fund askush nuk po ulet dot nëpër shkallë. Për kë u bë stadium? Sikur mos mjaftojë kjo, Tirana e Partizani mendojnë se as “Selamn Stërmasi” s’ia vlen dhe megjithëse kryesojnë kampionatin, shkojnë e luajnë në Elbasan.

Nuk besoj që ka kryeqytet në Europë që në fundjavë mbyll dyert dhe kjo nuk shqetëson askënd. As Federataën që administron “Air Albania”-n e as Tiranën që është me qira në “Selman Stërmasi” që është në pronë të bashkisë. Groteske mund të jetë një titull i mirë kur dëgjon për shembull kryetarin e bashkisë që thotë “Tirana qyteti i sportit 2023 në Europë”, ndërsa nga ana tjetër mu kujtua një derbi në 2021-shit i luajtur në Elbasan dhe pa tifozë sepse disiplina kish dënuar tifozët e Partizanit.

Në këtë kampionat Erzeni luan në Durrës, së fundmi dhe pa tifozë sepse disiplina i ka dënuar, Kastrioti në Kamëz, në Kamëz luan dhe Kukësi për kupë, Laçi e Puka luajnë në Pezë kur është kupa, Orikumi luan në Vlorë, Besa nuk e mbaj mend ku luan. Dhe mes gjithë këtij grumbulli fushash asnjëanëse vjen pak dritë në fund të tunelit. Dinamo-Slamurtari, në Tiranë, në stadium, me dyer të hapura, në orën 14:00. Ditë të hëne ama. Çfarë ditë? E vetmja ditë që shqiptarët punojnë.



Presidenti aktual i Dinamos zakonisht u thotë bashkëpunëtorëve një vit më parë. Pjesa e bllokut, Dinamo e bllokut, me gjasa një lloj ironie sepse vetë është nga Durrësi. Ama Dinamo ka qenë gjithnjë e bllokut, sepse shumicën e tifozëve i ka në Tiranë të Re. Pranë stadiumit e kuptoje që do ishte një ndeshje e bukur. Kishte shumë njerëz. Tribuna ishte plot. Kishin ardhur dhe fytyra që vinë rrallë. Mesa duket i kishte marrë malli për të parë futboll sepse Tirana e Partizani i ka dërguar në Elbasan.

Naimi – shefi i rojeve – lë këdo të hyjë dhe të bëjë foto madje në fushë. Një xhentilmen i vërtetë. Nuk ka shumë masa dhe njerëzit janë të shpenguar. Nuk është dita për të bërë të fortin. Kontrolle normale, pak polici. Ashtu si duhet të jetë. Mund të kishte edhe më shumë njerëz, por në tribunën përballë nuk rrihet se është shumë vapë. Në tribunë ka nga të gjithë moshat. VAR nuk punon sepse është kategori e parë, por askush nuk shqetësohet. Nuk ka as kafe, as ujë. Por ka futboll, shumë futboll. Brazilianët e Flamurtarit ishin fantastikë.



Ata luanin samba dhe e bënë Dinamon të fliste më veten. Nëse dikujt 33 vite më parë do i thoshe që Dinamo e Flamurtari do luanin një ndeshje kryesore për një Kategori më poshtë, do qeshnin. Ku e dinin shqiptarët në 1989-ën që në vend të Demollarit e Rucit do ishin brazilianë të cilët do fitonin skenën. Kohërat kanë ndryshuar. Është një sikur Bashkimi Sovjetik ta dinte që pas 3 dekadash do ishte një Rusi disi e lodhur. Dinamo nuk ishte kurrë-kund. As mbrojtje, as sulm, as lojë. Ishte nga ato ndeshjet që nëse ka mundësi, trajneri i ndërron të gjithë. Kujt t’i vije gishtin më parë.

Flamurtari sikur vinte nga tjetër planet. 4 brazilian në sulm dhe një afrikan në krah të majtë ishin qershi mbi tortë. 5-1. Unë nuk di ndonjëherë që Flamurtari të ketë mundur Dinamon 5-1 në mes të bllokut. Dinamo nuk është më e bllokut në fakt, por kjo është tjetër histori.

Futboll në këtë vend ka pasur dhe do ketë gjithnjë. Sigurisht që herë të kënaq e herë jo, herë shënohen gola e ndonjëherë jo. E rëndësishme është që dera e stadiumit u hap. “Selman Stërmasi” nuk kishin luksin e “Air Albanias”, as poltrona, as kafe, as ujë e as birrë, që janë më të shtrenjta se sa biletat. Ama kishte njerëz, kishte shkallë, kish lojtarë, kishte dhe gola. Meqenëse qenka kështu, pse mos i hapin gjithë dyert e gjithë stadiumeve, të harrojmë për një moment licencat. Se ne edhe stadiumin me licencë që kemi, “Air Albania” e mbajmë mbyllur. Dje u luajt dhe u festua si dikur. Ia vlente.