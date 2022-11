Marotta “rinovon” me 36-vjeçarin: S’është si Perisici, i lidhur me fanellën dhe e ka “ves” golin!

Beppe Marotta paralajmëron rinovimi e kontratës me sulmuesin boshnjak, Edi Dzeko, i cili në ndeshjen e fundit përballë Atalanatës realizoi dygolësh.

“Nuk mendoj se do të përfundojë me Dzekon si me Perisicin, ai ka treguar se dëshiron të qëndrojë me ne dhe sigurisht që e meriton rinovimin, sepse ka treguar lidhje të fortë me fanellën dhe mbi të gjitha ka “ves” golin dhe kjo duhet të merret shumë në konsideratë. Kur të vijë koha, do të fillojmë kontaktet, por pa dyshim që fillimisht do të duhet të kuptojmë vullnetin e lojtarit.”

Për sa i përket merkatos së janarit, drejtuesi i lartë zikaltër shpjegoi:

“Nuk mendoj se ka mundësi të përshtatshme për ne, por po i mbajmë sytë hapur. Besoj se tashmë ky grup është konkurrues për objektivat që duam të arrijmë”.