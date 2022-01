Marseille thyen “mitin” Bordeaux, fiton pas 44 vitesh!

Pas 44 vitesh, Marseille thyen tabunë Bordeaux. Skuadra e Jorge Sampaolit ja doli të triumfonte në fushën e zhirondinëve falë një goli të turkut Cengiz Under, në minutat e fundit të pjesës së parë. Një sukses i merituar për Marseille që e nisi mirë vitin 2022 dhe pas kësaj fitoreje e sheh veten në vendin e 2-të me 36 pikë, 10 më pak se kryesuesit e PSG. Megjithatë për ëndrrën titull as që mund të flitet pasi parizienët janë në rrugën e duhur.