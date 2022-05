Marseja i merr vendin e dytë Monacos me “fotofinish”, Rennes në Europa League

Olimpiku i Marsejës dhe Monaco në Champions League, Rennes në Europa League, ndërsa Nice në Conference League. Këto janë verdiktet ndeshjeve të javës së fundit të Ligue 1, që dhuruan emocione deri në minutat e fundit.

Kështu, Olimpiku i Marsejës fitoi thellë 4-0 përballë Strasburgut falë dygolëshit të Gerson dhe finalizimeve të sakta të Under dhe Bakambu.

Monaco barazoi 2-2 në fushën e Lensit, duke e humbur kualifikimin direkt në fazën e grupeve në minutat shtesë, pasi vendësit barazuan në limitet e lojës, me Ganago. Nëse skuadra nga Principata do të ruante avantazhin 1-2, do të ruante vendin e dytë falë golaverazhit më të mirë se Marsejë.

Rennes, ndërkohë, barazoi 2-2 në fushën e Lille, pikë që i mjaftoi për të ruajtur vendin e katërt, edhe pse Nice e barazoi në kuotën e 66 pikëve.

Sa iu përket garës për mbijetesë, gjithçka ishte vendosur më herët: Bordeaux, Mets dhe St Etienne do të luajnë një kategori më poshtë sezonin e ardhshëm.