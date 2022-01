Martial prezantohet te Sevilla, Lopetegui ka sulmuesin e gjithanshëm

Sevilla ka zyrtarizuar nënshkrimin me sulmues francez, Anthony Martial, i cili do të luajë për gjashtë muaj në “Sanchez Pizjuan” në formë huazimi nga Manchester United. Futbollisti kaloi pasditen e së martës testet mjekësore dhe orët e vona të mbrëmjes nënshkroi kontratën me drejtuesit e skuadrës andaluziane. Sevilla thjesht do të paguajë një pjesë të pagës së tij, pas shpenzuar qoftë një qindarkë për huazimin e tij.

Martial i bashkohet Sevillas me synimin për të luajtur titullar dhe të tregojë se mund të jetë ndër ata që do të grumbullohen nga trajneri i Francës, Deschamps, për Botërorin “Katar 2022”.

Lopetegui ta përdorë atë si sulmues te avancuar në skemën e tij ose duke e pozicionuar nga krahët, veçanërisht në të majtë, ku është vendi i preferuar u tij.