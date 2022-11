Martinez: Belgjika ime është si klub, e meriton trofeun e Katar 2022

Roberto Martinez dëshiron të shkojë larg me Belgjikën e tij në Katar 2022, aq sa të fitojë edhe trofeun e Botërorit.

Në një intervistë të dhënë për mediet spanjolle, trajneri theksoi se skuadra e tij është si një grup klubi dhe sipas Martinez e meriton një trofe.

“Në Belgjikë mund të punoj sikur të drejtoja një klub. Unë drejtoj kombëtaren e një vendi mjaft të vogël, me 11 milionë banorë dhe një grup prej 55 lojtarësh. Gjenerata jonë e talenteve meriton një titull. Nuk është se i duhet futbollit belg, por kjo do t’i jepte edhe më shumë rëndësi një lëvizjeje që ka ndryshuar dhe do të ndryshojë futbollin në Belgjikë për 20 vitet e ardhshme. E ardhmja? Kupa e Botës është fundi i një cikli, pastaj do të vendosim. Gjithçka do të varet nga ajo që do të bëjë Federata dhe çfarë dua të bëj unë. Nuk kemi folur ende për këtë.”-tha ai.