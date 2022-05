Mbappe shpallet më i miri i sezonit: E kam marrë vendimin për të ardhmen

Kylian Mbappe është shpallur futbollisti më i mirë i sezonit në Ligue 1, teksa pikërisht duke marrë këtë çmim, dha një deklaratë mjaft të rëndësishme edhe për të ardhmen.

“Vendimin thuajse e kam marrë. Shumë shpejt do ta bëj të ditur për të gjithë”, u shpreh ylli francez, që gjithsesi rezistoi dhe nuk dha asnjë sinjal në lidhje me klubin ku do luajë sezonin e ri.

Tani nuk na mbetet gjë tjetër veçse të presim e të shohim nëse Mbappe do të zgjatë kontratën me Paris Saint Germain, këtë herë me shifra ekonomike shumë më të larta, apo do t’i bashkohet Realit të Madridit dhe mikut të tij, Karim Benzema.