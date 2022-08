Mbi 12 mijë tifozë suedezë në stadium, AIK-Shkëndija në SuperSport

Shkëndija do të luajë nesër duelin e parë të raundit të tretë në Conference League. Kuqezinjtë nga Tetova do të sfidojnë AIK-un e Stokholmit të enjtën (19:00), përballje që do të transmetohet ekskluzivisht në SuperSport.

Tifozët e gjashtë herë kampionëve të Suedisë presin kalimin e ekipit të tyre në “play-off” dhe kanë nxituar të blejnë biletat për përballjen ndaj skuadrës shqiptare që garon në kampionatin e Maqedonisë së Veriut.

Me anë të një postimi në faqen zyrtare, AIK-u njofton se deri tani janë shitur 12 mijë bileta në “Friends Arena”, stadium me kapacitet prej 50 mijë vendesh, numër që pritet të rritet deri nesër.

