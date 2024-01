“Mbrojtës specialist”, Tuchel konfirmon mbërritjen e “luftëtarit” anglez

Eric Dier do të jetë futbollisti i ri i Bayernit. Mesfushori me tipare mbrojtëse, i cili me kalimin e kohës është shndërruar në qendërmbrojtës, ndodhet në Mynih për të kryer vizitat mjekësorë dhe për t’u prezantuar si bavarez.

29-vjeçari, i cili ndodhet në vitin e fundit të kontratës me Tottenhamin, është lejuar nga drejtuesit e klubit londinez për të firmosur me kampionët e Gjermanisë. Që do të paguajnë 4 mln euro për kartonin e tij.

Dhe tashmë do të jetë sërish shok skuadra me Harry Kane, ish-kapiteni i tij te Spurs. Thomas Tuchel ishte personi që insistoi për afrimin e lojtarit anglez (49 ndeshje dhe 3 gola me Tre Luanët).

“Dier është një specialist në qendrën e mbrojtjes. Ne po e marrim atë për qendrën e mbrojtjes. Ai mund të luajë si qendërmbrojtës i majtë dhe i djathtë, por edhe në mbrojtjen me 3.

Ai ka luajtur edhe si numër 6 vite më parë në Premier League”, u shpreh trajneri gjerman i Bayernit në lidhje me anglezin e radhës që zbarkon në “Allianz Stadium”.