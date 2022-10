Mbrojtësi gjerman në spital, superheroi që shpëton jetë ditën e ndeshjes

Marcel Franke (Dresden, 5-4-1993) është mësuar të shmangë gola. Tani shpëton edhe jetë. Qendërmbrojtësi i Karlsruhes (Bundesliga 2) është shfaqur si një superhero i botës së futbollit. Gjashtë vjet më parë, kur luante për Greuther Fürthun, u regjistrua për një program dhurimi të qelizave staminale përmes një organizate jofitimprurëse (DKMS).

Tre muaj më parë, më në fund erdhi telefonata që e kishte pritur kaq gjatë. Qelizat e tij përputheshin plotësisht me ato të një pacienti të diagnostikuar me leuçemi.

“Fola me bahskëshorten time, e kishim të qartë se do ta bënim. Të jesh në gjendje të shpëtosh jetën e dikujt është një ndjenjë e mrekullueshme,” – tha Franke për me “DPA” (Ajencia e Shtypit Gjerman).

Franke, i cili kishte titullar çdo ndeshje deri më sot, caktoi kohën e dhurimit që të përkonte me transfertën e Darmstadtit: “Bëra disa kërkime paraprake, i thashë stafit stërvitor se do të doja ta bëja dhe ata u entuziazmuan menjëherë”.

🗣️ @KarlsruherSC‘s Marcel #Franke found out three weeks ago that he is a perfect stem cell match to potentially save a life.

The centre back, who has not missed a game so far in the #2Bundesliga, will miss this weekend’s game in order to donate his stem cells. 👏 pic.twitter.com/YUGy0u0ug5

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) October 12, 2022