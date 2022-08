Mbrojtësi i Chelsea-t rikthehet në Francë, këtë herë në huazim

Malang Sarr nuk ia doli të fitojë besimin e trajnerit Thomas Tuchel, ndaj Chelsea i hapi rrugë transferimit të tij në huazim te klubi francez i Monacos.

Ka qenë vetë skuadra e principatës franceze që ka fituar garën me klube si Roma, Milan e Fiorentina dhe ka njoftuar akordin me futbollistin 23-vjeçar, i cili bëri edhe prezantimin me fanellën e tij të re.

Sarr rikthehet kështu pas dy vitesh në Francë, aty ku edhe spikati me fanellën e Nice, pak kilometra larg Monacos, ndërsa Chelsea shpreson që futbollisti të gjejë formën më të mirë e të rikthehet sërish në Londër.