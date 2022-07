Mbrojtësi i Realit zbarkon në Romë, gati firma me Lazion

Mario Gila është vetëm një hap larg Lazios. Mbrojtësi 22-vjeçar spanjoll ka mbërritur pasditen e sotme në Romë, ku nesër do të kryejë vizitat mjekësore dhe më pas do të firmosë kontratën që do ta lidhë me Lazion për katër sezonet e ardhshme.

Futbollisti i dalë nga akademia e Realit të Madridit do të jetë një nga “dhuratat” e Tares për trajnerin Maurizio Sarri, teksa Lazio do të paguajë rreth 5 milionë euro për kartonin e mbrojtësit të qendrës.

Mario Gila luan me Real Madrid B që prej 2019-ës, ndërsa sezonin e fundit numëron edhe dy ndeshje me skuadrën e parë, të drejtuar nga Carlo Ancelotti. Tashmë mbrojtësi spanjoll është gati për një aventurë të re, në klubin bardhekaltër, aty ku pritshëmritë ndaj Gilës janë vërtetë të larta.