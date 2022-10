Mbrojtësi pranë rikuperimit total, Southgate merr frymë lirisht!

Prej fillimit të muajit tetor, Kyle Walker është i dëmtuar duke humbur një pjesë të mirë të ndeshjeve me Manchester Cityt. Shqetësimi për 32-vjeçarin nisi në derbin ndaj Manchesterit teksa më pas u detyrua të operohej. Në këtë formë, pjesëmarrja e tij në Botërorin e Katarit me Anglinë ishte vendosur në pikëpyetje.

Megjithatë, ditët e fundit kanë rezultuar vërtet pozitive për mbrojtësin e krahut të djathtë i cili është në fazën e fundit të rikuperimit dhe shumë shpejt do të jetë gati për të zbritur në fushë, fillimisht me Cityn e më pas me Anglinë në Botëror. Walker është një element tejet i rëndësishëm në organikën e Gareth Southgate tek kombëtarja, sidomos pas humbjes së Reece James i cili fatkeqësisht do t’i mungojë “Tre Luanëve” në kompeticionin më të rëndësishëm.

Por, me një veteran tashmë si Walker, britanikët mund të qëndrojnë të qetë sa i takon korsisë së djathtë ndërsa udhëtojnë drejt Katarit me statusin e nënkampionëve të Europës dhe si një nga favoritet më të mëdha për t’i shkuar deri në fund kompeticionit.