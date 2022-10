Mbrojtësi refuzon rinovimin me Bayernin, Chelsea gati të rihidhet në sulm

Bayerni i Mynihut mund të humbasë një pjesë të rëndësishme në sesionet e ardhshme të merkatos. Sipas raportimeve të “Bild”, francezi Benjamin Pavard ka refuzuar të ulet në tryezë me drejtuesit e Bayernit të Mynihut për të folur për rinovimin e kontratës, që i skadon në vitin 2024.

Lojtari ka qenë prej kohësh në listën e dëshirave të Chelsea-t, i cili në janar ka për synim të rikthehet me një ofertë për mbrojtësit. Drejtuesit e Bayernit duhet ta marrin seriozisht, pasi mund ta humbasin me parametër zero pas pas një viti e gjysmë. Vlera e kartonit të Pavard është rreth 30 milionë euro.