Mbyllen Lojërat Olimpike, Shqipëria i gëzohet medaljeve të para

Lojërat Olimpike ulën siparin me një ceremoni spektakolare në Stade De France. Në listën e medaljeve kryesojnë sërish Shtetet e Bashkuara, me 40 medalje të arta, po aq sa edhe Kina, por me atletët amerikanë që në total duke përfshirë edhe ato të argjendit dhe bronxit, kanë siguruar gjithsej 126 medalje, përkundër 96 të aziatikëve.

Ishin 16 ditë të mbushura me disiplina nga më të ndryshmet, dramë e momente hareje, me momente që do të mbeten në kujtesë. Për ne Shqiptarët, padyshim historike dy medaljet e para olimpike, ato të bronxit të fituara nga Islam Dudaev, dhe Chermen Valiev në mundje, ashtu si medaljet e Kosovës krenaria e së cilës edhe këtë herë ishte xhudo, me atë të argjendit nga Distria Krasniqi dhe e bronxit nga Laura Fazliu. Lojërat Olimpike të Parisit do të mbahen medn gjatë për shumë episode, duke nisur nga polemikat për ceremoninë hapëse ku padyshim momenti kulmor ishte ai i Celine Dieon që u rikthye në skenën e Kullës Eifel për të kënduar Himnin Frances të dashurisë.

Polemikat nuk munguan as në skenën sportive, mbi të gjitha ato në lidhje me boksieren algjeriane, Imane Khelaifi, fituese e medaljes së artë që ishte në qendër të një cikloni të vërtetë në lidhje me gjininë, në epokën e webit, padyshim të shumta ishin dhe momentet virale, duke nisur nga qitësi turk Yusuf Dikets, me imazhin simpatik të një qetësie olimpike pa patur nevojë për pajisjet ndihmëse, ndërkohë që të shumtë ishin edhe yjet që shkëlqyen.

Duke nisur nga notari francez Leon Marchand,. që u kthye në imazhin sportiv të vendit të tij, duke siguruar plot 4 medalje ari dhe një të bronxtë, në gjimnastikën artistike Simone Biles shpërtheu si një uragan, duke magjepsur turmën në Bercy Arena. Gara e 100 metrave për meshkuj kishte nevojë për foto finish për të parë se ishte Noah Lyles fituesi, duke rezultuar gara më e shpejtë e historisë me diferencat minimale.

Suedezi Mondo Duplanits, theu për herë të 6 rekordin e tij personal duke vendosur një rekord të ri botëror në kërcimin me shkop. amerika dominoi si gjithmonë në basketbollin e meshkuhve, nmdërkohë që është e pamundur të përmendësh të gjithë atletët që spikatën në disiplina të ndryshme .

Lojërat Olimpike ulën siparin duke lënë pas shumë momente të paharrueshme, me stafetën që tani kalon nga Parisi, qyteti i dashurisë, në Los Angeles qytetin e ëngjejve ku do të mbahet olimpiada e ardhshme.