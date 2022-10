Mbyllen ndeshjet e Conference League/ Fiorentina bind ndaj Hearts, Villarreal “shkatërron” Austria Vienna (VIDEO)

Mbyllet ndeshjet e treta të fazës së grupeve të Conference League. Në orën 21:00 u luajtën tetë takimet e mbetura të këtij kompeticioni.

AZ Alkmaar-Apollon u mbyll me rezultatin 3-2, golin e parë e realizuan vendasit, duke zhbllokuar sfidën në minutën e 16’ me Odgaard. Vetëm 4 minuta më pas Apollon barazoi rezultatin, me Koosten që gjeti rrugën drejt rrjetës në minutën e 20’. Ndërsa në pjesën e dytë AZ Alkmaar do të gjente sërish rrugën drejt rrjetës, me de Wit që realizoi golin e dytë për vendasit në minutën e 62’. Në minutën e 71’ Cabral i dhuroi barazimin ekipit të Apollon, por në fund Karlsson gjeti rrugën drejt rrjetës në minutën e 85’.

Basel-Slovan Bratislava mbaroi me rezultatin 0-2, në minutën e 36’ Pauschek realizoi golin e parë të këtij takimi dhe u dha avantazhin miqve, teksa në minutën e 45+1’ Carvic dyfishoi rezultatin për Slovan Bratislava.

Ndeshja Koln-Partizan Belgrade përfundoi me rezultatin 0-1, Markovic zhbllokoi rezultatin që në minutën e 9’ dhe u dha fitoren miqve.

Gent-Djurgarden mbaroi me rezultatin 0-1, sfida vazhdoi me barazim pa gola deri në minutën e 38’, kur Danielson u dhuroi avantazhin dhe fitoren miqve.

Hearts-Fiorentina u mbyll me rezultatin 0-3, golin e parë e realizuan italianët, me Mandragoran që e dërgoi topin në rrjetë në minutën e 4’, me një goditje me kokë. Ndërsa në minutën e 42’ një perlë e Kouame e thelloi avantazhin e Fiorentinës. Situata u vështirësua për Hearts, pasi ën minutën e 48’ Neilson mori karton të kuq dhe e la ekipin e tij në inferioritet numerik. Ndërsa në minutën e 79’ Fiorentina gjeti golin e tretë me Jovic, i cili u asistua nga Kouame.



RFS-Basaksehir përfundoi më rezultatin 0-0, me vendasit të cilët luajtën me një lojtar më pak nga minuta e 70’, pasi Simkovic mori kartonin e dytë të verdhë.

Takimi Slavia Prague-CFR Cluj mbaroi me rezultatin 0-1, pasi në minutën e 45’ CFR Cluj zhbllokoi rezultatin, pasi Janga gjeti rrugën drejt rrjetës.

Villarreal-Austria Vienna u mbyll me rezultatin 0-5, spanjollët gjetën rrugën drejt rrjetës në minutën e 18’, pasi Baena shënoi falë një asisti nga Chukwueze. Teksa në minutën e 43’ Danjuma gjeti rrugën drejt rrjetës dhe thelloi avantazhin e Villarreal. Hat-Trick i Morales do të shkatërronte në pjesën e dytë ekipin e Austria Vienna, me golat që i realizoi në minutën e 76’, 80’ dhe në minutën e 88’.