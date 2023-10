Mbyllen ndeshjet e Kupës së Shqipërisë, avancojnë skuadrat favorite

Janë zhvilluar ndeshjet e raundit të parë në Kupën e Shqipërisë teksa nuk ka pasur surpriza dhe ato që konsideroheshin favorite për të kaluar më tej, ia kanë dalë të sigurojnë biletën për në turin e dytë. Kështu, Dinamo City mposhti me shifrat 3-0 Ilirinë, me golat që u shënuan në pjesën e dytë nga Dennison (dygolësh) dhe Marku. Bylis kaloi me rezultatin 4-1 Murlanin falë një tregolëshi të Oulare dhe një tjetër realizimi të Hodos.

Me sukses ia dolën edhe Apolonia që mposhti 4-0 Kuçovën, Besa që fitoi 3-2 ndaj Librazhdit, Kastrioti që fitoi me Shkumbinin 3-2, Korabi 4-0 ndaj Devollit, Lushnja 3-0 ndaj Labërisë, Luzi 3-2 ndaj Butrintit, Oriku 2-0 me Pogradecin, Vora fitoi në transfertë 2-4 ndaj Tërbunit, Tomori mposhti 1-0 Shënkollin teksa Turbina fitoi 4-0 me Koplikun.