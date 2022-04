Mbyllet “Camp Nou”, Barcelona shpërngulet nga shtëpia për një sezon

Camp Nou është një nga stadiumet më spektakolare në Europë, por është gjithashtu edhe impianti me kapacitetin më të madh në botë teksa në shtëpinë e katalanasve mund të akomodohen plot 99.354 tifozë.

Por, e mira nuk ka fund dhe katalanasit kanë vendosur të rinovojnë në disa sektorë Camp Nou-n, me stadiumin që duhet të mbyllë dyert në sezonin 2023-204 ndërsa skuadra e Barcelonës do të zhvendoset për t’i luajtur ndeshjet në stadiumin Olimpik të Montjuic, i cili ka një kapacitet prej 55.926 vendesh.

Në fakt, rinovimi i stadiumit nis prej verës së këtij viti mirëpo nuk do të shqetësojnë skuadrën dhe tifozët, ndërsa në vitin 2023, punimet do të nisin me themel.

Ndërkohë, përgjatë sezonit 2024-2025 do të ketë punime në ambientin përreth stadiumit ndërsa në Camp Nou do të ketë të disponueshëm vetëm 50% të kapacitetit të tij për tifozët. Për të kaluar më pas në sezonin 2025-2026 me “look-un” e ri dhe me kapacitet të plotë për tifozerinë blaugrana të Barcelonës.