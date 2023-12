Mbyllet gjysma e kampionatit, Egnatia rritet ndjeshëm, Tirana bilanc negativ

Të dielën përfundoi dhe faza e dytë e Superiores, ose e thënë ndryshe gjysma e kampionatit.

Skuadrat kanë përshkruar gjysmën e rrugës dhe tashmë kanë para merkaton dimërore ku mund të korigjojnë problemet që kanë hasur gjatë këtyre 18 javëve të luajtura.

Krahasuar me edicionin e shkuar, Egnatia ka patur një përmirësim të jashtëzakonshëm. Rrogozhinasit e mbyllën të parët gjysmën e kampionat me një diferencë prej 5 pikësh me vendin e dytë.

Këtë sezon, skuadra e Tetovës ka marrë 11 pikë më shumë edicionin e shkuar, në 2 fazat e luajtura.

Partizani ka marrë 32 pikë deri më tani, ndërsa një edicion më parë pas gjysmës së kampionatit kishte grumbulluar 2 pikë më pak.

Gjithashtu, edhe Vllaznia ka të njëjtën diferencë krahasuar me një edicion më pare, por në aspektin negativ, teksa aktualisht mban vendin e tretë me 26 pikë, ndryshe nga dy fazat e sezonit të shkuar kur kishte marrë 28 pikë.

Tirana është skuadrën me diferencën më negative në krahasim me një vit më parë. Bardheblutë i mbyllën du fazat e para në edicionin e kaluar në vendin e parë me 34 pikë, ndërsa aktualisht kanë 8 pikë më pak pas të njëjtës periudhë, duke u renditur në vendin e katërt me 26 pikë.

Laçi këtë edicion e sheh veten me 21 pikë, megjithatë dy fazat e para të edicionit të kaluar kishte marrë 2 pikë më tepër.

Erzeni gjithashtu ka pësuar një rënie, pasi nëse një edicion më parë kishte pas 18 ndeshjesh 26 pikë, aktualisht ka 5 më pak, vetëm 21.

Po 5 pikë më pak ka dhe Teuta që këto dy faza i mbylli me 16 pikë, ndërkohë që skuadra e vetme që ka ekzaktësisht të njëjtën sasi pikësh krahasaur me një edicion më parë është Kukësi, që ka marrë 19 pikë dhe aktualisht është i parafundit në klasifikim.