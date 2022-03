Mbyllet pjesa e parë, Dinamo “i fal” golin Kukësit (VIDEO)

Dinamo dhe Kukësi janë gati për duelin mes tyre, që do të nisë prej orës 13:45 në stadiumin e Kamzës dhe do të transmetohet në Supersport 3. Ekipi i Bledar Devollit vjen në këtë sfidë me rreshtimin 4-2-3-1.

I vetmi ndryshim është në mesfushë, me Lancinet Sidiben që do e nisë si titullar në vend të brazilianit Denisson. Chinedu në majë të sulmit, me treshen Haxhiu-Ibraimi-Mihana nga pas.

Kukësi kërkon rikthimin te fitorja, që mungon prej 4 javësh. Diego Longo konfirmon skemën 4-3-3, teksa dy janë ndryshimet krahasuar me takimin e fundit ndaj Vllaznisë. Bruno Lulaj dhe moldavi Puntus në stol, ndërsa nga minuta e parë Altin Bytyçi në mbrojtje dhe Shqiprim Taipi në mesfushë.

Kronika e ndeshjes:

45+2′ Kapiteni Ibraimi merr përsipër ekzekutimin e një goditje dënimi, por është i pasaktë me sferën që shkon larg portës së Tafas

41′ Haxhiu dhe Chinedu kombinojnë me njëri-tjetrin, por De Lucas tregohet i vëmendshëm dhe ndal aksionin e Dinamos

31′ Probleme për Tafas i cili në një moment dukej se e kishte të pamundur të vazhdonte lojën, megjithatë gardiani i verilindorëve kalon problemin dhe vijon të mbetet në fushë

23′ Dinamo provon të kundërpërgjigjet me anë të Rimal Haxhiut, por goditja e tij përfundon shumë larg kuadratit të Tafas

17′ Kukësi kalon në avantazh pas një aksioni të rrjedhshëm nga krahët me anë të Basa, i cili gjen Milunovic që ndalet nga Simoni, por në fund Prodani i Dinamos në mënyrë të pavullnetshme shtyn topin në portën e tij

1′ Starton me një vonesë 5-minutëshe ndeshja në Kamëz për shkak të problemeve me rrjetat e portës, Kukësi pret Dinamon

FORMACIONET ZYRTARE

DINAMO (4-2-3-1): Simoni, Siljanovski, Sofranca, Samake, Prodani; Demiri, Sidibe; Haxhiu, Ibraimi, Mihana; Chinedu. Trajner: Bledar Devolli.

KUKËSI (4-3-3): Tafas; Gligorov, Bytyçi, Pëllumbi, Ndreca; Gjelbrim Taipi, De Lucas, Shqiprim Taipi; Milunovic, Feijao, Basa. Trajner: Diego Longo.