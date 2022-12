“Më ndodh për herë të parë në jetë”, Lewandowski: Kurrë më parë nuk kam festuar pas një humbje!

“Kjo është hera e parë në jetën time që buzëqesh pas një disfate”– kështu e komentoi Robert Lewandowski humbjen ndaj Argjentinës, rezultat i cili nuk i cënoi Polonisë vazhdimësinë në Kupën e Botës, Katar 2022.

Më tej, sulmuesi theksoi se pritën me shumë emocione përfundimin e sfidës Arabi Saudite-Meksikë, ndërsa shtoi se me Francën do argëtohen në maksimum.

“Është fantastike që dolëm në raundin e 16-të. Ne ia dolëm. Një minutë nga fundi i ndeshjes në Meksikë ne ende nuk e dinim nëse ishim të kualifikuar. Franca është gjithashtu favorit për t’u bërë kampione e botës. Por ne do të argëtohemi dhe do të japim gjithçka. Pastaj do të shohim“-u shpreh Lewandowski.