Më në fund vjen zyrtarizimi, Shehi trajneri i ri i Partizanit

Flitej prej kohësh, por më në fund klubi i Partizanit zyrtarizon si trajnerin e ri të skuadrës, Orges Shehin. Nëpërmjet faqes zyrtare në rrjetet sociale, klubi kampion i Shqipërisë bën të ditur bashkëpunimin me teknikun durrsak. Shehi mbërrin te Partizani nga Tirana teksa me bardheblutë fitoi edhe titullin kampion 2021/2022.

Shehi shndërrohet në trajnerin e tretë për Partizanin gjatë këtij sezoni duke qenë se të kuqtë e nisën vitin me Zoran Zekic e më pas me Arbër Abilaliaj. Por, tashmë kryeqytetasit janë gati të nisin një epokë të re me në krye teknikun durrsak.

Objektivi sigurisht do të jetë titulli kampion me Partizanin që aktualisht është në vendin e dytë të Superiores teksa Shehi do të debutojë me kryeqytetasit më datë 13 janar në ndeshjen ndaj Teutës. Partizani është skuadra e katërt që 46-vjeçari drejton në karrierën si trajner teksa më parë Shehi ka drejtuar Skënderbeun, Kukësin dhe Tiranën.

