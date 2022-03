Më shumë se tre orë për të arritur finalen, Nadal në një tjetër provë madhështie

Pas Australian Open, Rafael Nadal kërkon të përvetësoj një tjetër trofe. Këtë herë bëhet fjalë për Indian Wells teksa tenisti 35-vjeçar ia ka dalë të mbërrijë në finalen e turneut amerikan pas sfidës me Carlos Alcarez.

Në një sfidë e cila zgjati më shumë se tre orë, Nadal mposhti me rezultatin 2-1, bashkëkombasin e tij. 18-vjeçari e humbi setin e parë me shifrat 6-4, megjithatë në të dytin që u karakterizua edhe nga një erë e fortë dhe që pati ndikimin e saj në lojë, reagoi dhe ia doli t’i kundërpërgjigjej Nadal me të njëjtën monedhë.

Gjithsesi, në setin final, Nadal me eksperiencën e tij e menaxhoi më së miri lojën dhe në fund e mposhti Alcarez 6-3, për të prekur finalen aty ku e pret tenisti vendas, Taylor Fritz. Ky vit në sportin e tenisit ka nisur nën shenjën e Nadal i cili fitoi për të 20-tën ndeshje radhazi, ndërsa pas Australian Open dhe Mexican Open, do të kërkojë edhe turneun e Indian Wells, pjesë e Masters 1000.

Përgjatë karrierës së tij, Nadal ka triumfuar tre herë në Indian Wells teksa për herë të parë e fitoi në vitin 2007 përballë Novak Djokovic ndërsa festa e fundit e spanjollit në tokën amerikane ka qenë në vitin 2013 kur mposhtte 2-1 argjentinasin Juan Martin Del Potro.