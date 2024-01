Medvedev kalon në çerekfinale, përballet me tenistin polak 

Në gjysmëfinale do të jetë njëri mes Daniil Medvedev dhe Hubert Hurkacz, është ky verdikti i ditës në Australian Open me të dy tenistët që kaluan pa shumë probleme në çerekfinalen ku do të përballen së bashku.

Rusi u imponua në katër sete 3-1 ndaj Nuno Borges. Numri 3 në botë ndryshe nga ndeshja me Rusuvuori e nisi fort dhe mori avantazhin 2-0 me sete falë edhe suksesit në të dytin me tie break (7-4), portugezi shkurtoi disatancat me 7-5 në setin e tretë por këtë here Medvedev nuk u surprizua dhe dominoi të katërtin me një rezultat të pastër 6-1 për të kaluar 1/8 duke mbetur në garë për trofeun.

Lexoni edhe:

Edhe më i thjeshtë ishte kalimi i turit për Hurkacz që eleminoi në 3 sete suprizën Arthur Cazaux, ku gjithsesi ju deshën 2 suksese në tie break për të kaluar francezin duke siguruar sfidën me Medvedev ku në lojë është një biletë për në gjysëmfinale. Hurkazc i ka fituar të tria përballjet e fundit direkte me rusin.