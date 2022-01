Mehmeti: Lojtarët kishin humbur besimin, kam marrë dhuratën më të madhe!

Partizani e nisi vitin me një fitore 0-3 në transfertë ndaj Egnatias, teksa pas ndeshjes për emisionin Gol Pas Goli në Supersport ka folur trajneri i Partizanit, Dritan Mehmeti. Tekniku që debutoi me të kuqtë u shpreh se ai e njeh mirë mentalitetin e skuadrës ndërsa thekson se të tijtë nuk bën asgjë më shumë se detyrën.

“Rezultati 0-3 duket i lehtë, por hasëm vështirësi edhe për ndryshimin e sistemit. Egnatia të imponon respekt dhe në 15-minutat e para skuadra nuk kishte rrjedhshmëri. Ndeshjet e para pas shkëputjes janë të vështira sa të futesh në ritëm. Skuka është një element që mund të na shërbejë shumë, ka arritur të bëjë detyrën e tij. Edhe me disa ndryshime në pjesën e dytë u munduam ta ndihmonim. Skuka duhet ta kuptojë se është në elitën e futbollit shqiptar me Partizanin.

Çfarë i keni ndryshuar? E njoh mirë skuadrën dhe i njohim karakteristikat dhe mentalitetin. Jam i familjes, skuadra ka vuajtur psikologjiksht. I kam vënë lojtarët në pozicionet e tyre dhe është e rëndësishme që lojtarët të duan klubin dhe të japin maksimumin.

E kisha përgatitur që skuadra të ishte fanatike në detyrat defensive dhe më pas të kërkonim thellësi dhe vertikalizim. Sot nuk kemi bërë asgjë veç detyrën, do i marrim ndeshjet me radhë dhe të qëndrojmë me këmbë në tokë. Kundërshtarët janë të ndryshëm dhe e di se Kastrioti fitoi me Teutën, tregon se nuk ka ndeshje të lehta apo të vështira.

Edhe pse e nisëm pjesën e parë të kujdesshëm, ndikoi edhe aspekti psikologjik se lojtarët kishin humbur besimin. Çdo skuadër ka mentalitetin e saj dhe Partizani duhet të jetë i vrullshëm dhe agresiv, skuadra duhet të jetë më e rrjedhshme dhe në fushë të jetë një.

A është më i fortë Partizani pas merkatos? “Kallaku dhe Bitri kanë eksperiencë dhe do të na ndihmojnë, por skuadra duhet ta bazojë lojën te grupi. Të gjithë të jenë të barabartë dhe më pas të japin më të mirën për të bërë diferencën. Dita-ditës duhet të mësojmë edhe nga fitoret”.

Prisni më dhurata në merkato? “Kam marrë dhuratën më të madhe që jam trajner i Partizanit”, u shpreh Mehmeti.