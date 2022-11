Meksika “humb” pjesët, mesfushori veteran mungon ndaj Arabisë Saudite

Meksika i luan të gjitha shanset në ndeshjen e fundit, pasi momentalisht qëndron në vendin e fundit në Grupin C, me vetëm një pikë, por ndaj Arabisë Saudite do të bëjë pa shërbimet e Andre Guardado.

Mesfushori, i cili u dëmtua në kofshë kundër Argjentinës, do të mungojë në ndeshjen e fundit të grupit dhe siç raportohet nga “L’Equipe”, testet e kryera zbuluan se dëmtimi është i rëndë.

36-vjeçari duhet të qëndrojë minimalisht 2 javë larg fushave, praktikisht, Guardado e mbyll këtu Botërorin.