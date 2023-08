Memelli para nisjes së sezonit: Dua një skuadër me ekuilibër, nuk më vjen mirë për Kukësin

Vllaznia luajti ndeshjen e fundit miqësore në “Loro Boriçi” ku barazoi pa gola ndaj Dinamos. Skuadra shkodrane është gati për ndeshjen me Kukësin, me trajnerin Migen Memelli i cili është i kënaqur me gjendjen e skuadrës, ndërkohë që thekson se nisja e sezonit do i ndihmojë më tepër kuqeblutë për të parë gjendjen dhe situatën e kundërshtarëve.

“Ajo çka kërkojmë çdo ditë është që të kemi ekuilibra, një skuadër që të bëjë mirë si në mbrojtje dhe në sulm. Ne krijuam, goditëm dy herë shtyllën, humbëm një penallti, patëm aksione kreative. Gjithsesi, sot kemi qenë në kulmin tonë, diçka që është e rëndësishme dhe për mentalitetin që duhet të përfaqësojmë.

Futbolli është lojë gabimesh e nuk duhet të bëjmë shumë gabime. Do mundohemi që të pësojmë më pak se edicioni i shkuar, diçka që lojtarët po e bëjnë mjaft mirë dhe starti i kampionatit do na ndihmojë dhe për të parë ecurinë tonë dhe për të njohur kundërshtarët”.

Lexo edhe:

Kukësi do të jetë kundërshtari i kuqebluve në javën e parë, për Memellin, pavarësisht se kundërshtari ka probleme, duhet patur kujdes.

“Nuk kemi shumë informacione për Kukësin. Është një skuadër që i ka dhënë tonin ndër vite futbollit shqiptar, por tani është në një pozitë tranzicioni që nuk i vjen mirë askujt. Janë me lojtarë të rinj, e energjik që duan të bëjnë punën e tyre. Edhe ne do të kërkojmë të bëjmë punën tonë e të fitojmë tre pikët, ne e kemi pjesë të mentalitetit për të marrë maksiumin”.

Objektivi i Vllaznisë është për të qenë mes katër skuadrave të para, por trajneri progadecar do të kërkojë ndeshje pas ndeshje nga skuadra për të marrë maksimumin.

“Ne do të ecim me një mentalitet i cili do të jetë gradual, i cili do të jetë ndeshja e radhës dhe mos të mendojmë se çdo të ndodhë në fund, ne e dimë objektivin e klubit që është katërshja e parë, por unë si trajner do kërkoj maksiumin në çdo ndeshje, pasi ndodh që lojtarët ndeshje pas ndeshje ndonjëherë humbasin përqëndrimin unë dua të marr maksiumin në çdo ndeshje të radhës”.