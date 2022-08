Merkato në dalje, Vllaznia huazon mbrojtësin në Mal të Zi

Merkato në dalje te Vllaznia. Klubi shkodran ka huazuar te FK Otrant-Olympic Ulcinj, ekipi nga Ulqini, Klejdi Palokën, 20-vjeçarin shkodran, i cili është pjesë e Shqipërisë U20.

Paloka luan si qendërmbrojtës dhe si shkatërrues. Konkurrenca e madhe në prapavijë ka ndikuar që drejtuesit e kuqebluve ta huazojnë për një sezon lojtarin.

KF Vllaznia bën të ditur se ka arritur një marrëveshje me FK Otrant-Olympic – Ulcinj për huazimin e futbollistit tonë Klejdi Paloka. Periudha e huazimit do të jetë për sezonin 2022-23 dhe ne i urojmë këtij lojtari paraqitje sa më dinjitoze me skuadrën e tij të re!

Suksese Klejdi Paloka!”, lexohet në postimin në faqen zyrtare të Vllaznisë. Paloka u aktivizua sezonin e fundit në total 252 minuta mes kampionatit, Kupës së Shqipërisë dhe Conference League.

