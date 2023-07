Merkato shkurt/ Tchouameni në shitje, Felix do Premier League-n

Joao Cancelo ende nuk e di se ku do të luajë sezonin e ardhshëm. Pas rikthimit në Angli, klubi i Manchester City dëshiron ta shesë lojtarin. Barcelona qëndron e interesuar për shërbimet e futbollistit portugez. Me Bayernin që nuk e bleu Cancelon për 70 milionë euro, duket se cikli i mbrojtësit në “Etihad” ka përfunduar. Trajneri i katalanasve Xavi Hernandez e kërkon 29-vjeçarin në “Camp Nou”, por problem ngelet shifra e transferimit pasi anglezët nuk heqin dorë nga pretendimet e tyre. Kontrata e Cancelo me City-n skadon në vitin 2027.

Reali i Madridit po konsideron mundësinë e shitjes së Aurelien Tchouameni. Prej kohësh drejtuesit “Los Blancos” nuk janë të kënaqur me paraqitjet e futbollistit 23-vjeçar. Mbipopullimi i mesfushës me ardhjen e Bellinghamit mund të bëjë që Tochuameni të jetë i sakrifikuari. Për lojtarin ka interes nga Bayerni, që nga ana e tij është i gatshëm të ofrojë deri në 100 mln euro. Mesfushori u transferua te Reali i Madridit verën e vitit 2022 nga Monaco për shifrën e 80 milionë eurove.

Te Milani po ideohet një shkëmbim me klubin e Torinos mes dy lojtarëve, Junior Messias dhe Wilfired Singo. Sipas medieve italiane Messias nuk do të rinovojë me kuqezinjtë pasi kërkon te këtë vazhdimësi në aktivizime. Singo luan si qendërmbrojtës me Torinon dhe shihet si një investim për të ardhmen, pasi e favorizon mosha e tij 22 vjeç. Lojtari nga Bregu i Fildishtë erdhi në ekipin granata në vitin 2019. Milani po bën goditje me parametër zero ose me kosto të ulët, ku ka afruar Pulisic dhe Loftus-Cheek.

Manchester United po sheh një transferim të mundshëm të Joao Felix. Kartoni i portugezit zotërohet nga Atletico e Madridit, por lojtari po kërkon një rikthim në Premier League. Në gjysmën e sezonit të fundit Felix u aktivizua tek ekipi i Chelsea-t, por pa lënë gjurmë me këtë skuadër. Manchester United nga ana e tij prej kohësh e ka monitoruar situatën e futbollistit që nuk ka pasur stabilitet me formën e treguar. Për sulmuesin ka dhe klube të tjera që janë të interesuara për 23-vjeçarin. Newcastle United dhe Aston villa duan të hapin.