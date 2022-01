Merkato te Laçi, Tirana firmos me talentin nga Prizreni

Tirana fitoi 4-0 ndaj Kukësit mbrëmjen e kaluar në “Air Albania”, duke dominuar totalisht një nga rivalët për titull. Bardheblutë po kalojnë një moment shumë të mirë dhe kryesojnë me 40 pikë pas dy fazave të para.

Lojtari i fundit që është afruar te 25 herë kampionët e Shqipërisë është Arbër Bytyqi. 18-vjeçari nga Prizreni ka qenë pjesë e Laçit prej dhjetorit të vitit 2020, teksa ka luajtur edhe me moshat e bardhezinjve.

Bytyqi, i cili ka luajtur me Shqipërinë U17 dhe U19, dhe këtë sezon numëron 256 minuta aktivizim me kurbinasit, ka firmosur me klubin kryeqytetas. Lojtari dardan bën disa role, si në qendër të mesfushës dhe në linjën e majtë.