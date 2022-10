Merr fitoren minimale ndaj Monchengladbach, Union Berlin rikthehet për të kryesuar

Union Berlin rikthehet në krye të Bundesliga pas fitores minimale 2-1 ndaj Borussia Monchengladbach në takimin e raundit të 12-të.

Nëse nuk do të ishin të “pafat” vendasit mund të kishin dalë me 4 gola nga ky takim, pasi në minutën e 29’ ata gjetën rrugën drejt rrjetës, por ai gol u anulua pasi nga verifikimi në VAR u pa se kishte një prekje me dorë nga Becker. Në minutën e 33’ miqtë zhbllokuan sfidën me golin e Elvedi.

Ndërsa në minutën e 79’ Behrens do të barazonte për ekipin e Union Berlin. Vendasit kishin mundësinë për të marrë avantazhin me Trimmel në minutën e 86’, por edhe ky gol u anulua për pozicion offside.

Megjithatë vendasit ia dolën që të dilnin me pikë të plota nga ky takim, pasi Doekhi realizoi golin e dytë për ta në minutën e 90+7’.

Pas javës së 12-të të Bundesliga Union Berlin rikthehet për të kryesuar me 26 pikë, teksa Monchengladbach renditet në vend të 10-të me 16 pikë.