Mesazhi i Brojës për tifozët: T’ju shohim në stadium kundër Gjeorgjisë

Armando Broja tregoi edhe një herë cilësitë e tij të jashtëzakonshme në miqësoren me Spanjës. Edhe pse nuk arriti ta dërgonte topin në rrjetë, sa herë kapte topin duheshin disa mbrojtës spanjolle për ta mbuluar. Sulmuesi i Southamptonit do të jetë pikë referimi edhe në miqësoren me Gjeorgjinë, që do të zhvillohet në “Air Albania”, të martën. Nëpërmjet një mesazhi në faqen zyrtare të FSHF-së, Broja fton të gjithë mbështetësit e Kombëtares të jenë në stadium, më 29 mars, për të krijuar atmosferën e duhur për kuqezinjtë në fushë.