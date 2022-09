Mesfusha mbetet “gangrenë”, Juventus sfidon dy klube për brazilianin e Premier League

Synimi i Juventus në merkaton që sapo përfundoi ishte të përforconte repartin e mesfushës teksa transferoi emra si Pogba apo Paredes. Megjithatë, trajneri Massimiliano Allgeri kërkon ende alternativa nga ana e drejtuesve për mesfushën dhe në fokusin e bardhezinjve ka përfunduar Douglas Luiz i Aston Villa-s.

Braziliani është në vitin e fundit me klubin anglez dhe palët duken larg rinovimit me anglezët që rrezikojnë ta humbasin lojtarin me parametër zero. Juventus kërkon të përfitojë dhe është e gatshme t’i propozojë një shkëmbim Aston Villa-s në muajin janar. Moise Kean është jashtë planeve të Zonjës së Vjetër që në sulm tashmë i beson Vlahovic dhe Milik, ndaj edhe 22-vjeçari duke qenë i ndërgjegjshëm për hapësirat e minimizuara te Juventus, duket pro një rikthimi në Premier League aty ku më parë është aktivizuar për Everton.

Ndërkohë, për 24-vjeçarin e Aston Villa-s në garë është edhe Milan me Romën, megjithatë duke pasur alternativën Kean, aktualisht bardhezinjtë duken të favorizuar pasi dy klubet e tjera italiane nuk kanë në plan të ndërhyjnë në janar dhe do të presin verën e ardhshme kur Luiz të mos ketë kontratë me anglezët.