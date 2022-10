Mesfushori francez nis punën me grupin, gëzohen te Juvja

Lajm i mirë në shtëpinë e Juventusit. Paul Pogba është rikthyer pjesërisht në stërvitje me grupin, çka do të thotë se shumë shpejt mund të japë kontribut në ndeshjet zyrtare të Juventusit, për të bindur edhe Deshamps. Do të duhen edhe disa ditë për ta parë sërish në një ndeshje të kampionatit.

Kampioni francez, i cili pësoi një dëmtim të pjesshëm të meniskut të gjurit të djathtë në fund të korrikut, duket se I ka hedhur pas krahëve ditët e këqija. Këtë e ka konfirmuar Juventusi përmes një njoftimi (të përditshëm) lidhur me seancën stërvitore të radhës.

“Pasditja është fokusuar në punën e forcës në baza individuale. Pogba punoi pjesërisht me skuadrën”.

Të gjitha sipas planit nga pikëpamja e kohës së riaftësimit. Pas operacionit që iu nënshtrua në fillim të shtatorit, në fakt u fol për një rikthim në fund të tetorit.

Francezi ndoshta mund të jetë i disponueshëm për ndeshjen e Ligës së Kampionëve të planifikuar më 25 tetor kundër Benfikës.