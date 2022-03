Mesfushori i Juventus infektohet me COVID-19, në alarm edhe Mancini

Virusi COVID-19 vijon të jetë mes nesh, edhe pse tashmë rreziku i tij nuk duket aq i lartë sa më parë për shkak edhe të vaksinimit të masë të popullsisë apo edhe prej një versioni më të dobët të tij. Megjithatë, COVID mbetet infektues dhe ai që e ka pësuar i fundit është mesfushori i Juventusit, Manuel Locatelli, i cili mbrëmjen e së mërkurës ishte në fushë ndaj Villareal në kuadër të Ligës së Kampionëve, ku bardhezinjtë përfunduan jashtë pas disfatës 0-3.

Lojtari i bardhezinjve dhe kombëtares së Italisë u aktivizua për 82 minuta pa ia dalë të lërë gjurmë, ndërsa tashmë duhet të ndërpresë aktivitetin dhe të izolohet për të mos rrezikuar një përhapje të virusit tek shokët e skuadrës. Ndërkaq, infektimi i 24-vjeçarit është një alarm edhe për Italinë, e cila më datë 24 mars luan ndeshjen e parë të Play-Off për Botërorin, teksa presin Maqedoninë e Veriut.

Trajneri Roberto Mancini do të shpallë listën e lojtarëve të grumbulluar ditën e premte dhe mbetet për t’u parë si do të veprohet me Locatellin, i cili në këtë sezon të parë me Juventusin është aktivizuar në 28 ndeshje duke shënuar tre gola dhe tre asiste.