Mesfushori i kombëtares lider në Kroaci, shpallet më i dalluari në formacionin e javës

Mesfushori i kombëtares, Enis Çokaj është përzgjedhur si lojtari më i mirë i javës së 21 në elitën e futbollit kroat. 22-vjeçari që është pjesë e Lokomotivës së Zagrebit, ka shkëlqyer në ndeshjen e fundit të skuadrës së tij ndaj Dragovoljac të fituar me rezultatin 2-1 teksa dhuroi një asist.

Në këtë formë, duke qenë më i miri javës, Çokaj nuk kishte si të mos përfshihej edhe në 11-tëshen e dalluar të raundit 21. Sakaq, futbollisti shqiptar ka nisur sezonin e tretë në Kroaci ndërsa tashmë është shndërruar në një pikë referimi për ekipin kroat dhe deri më tani është aktivizuar për 19 ndeshje ndërsa ia ka dalë që në një rast të gjejë edhe rrugën e rrjetës.

Kujtojmë se me Lokomotivën e Zagrebit aktivizohet edhe një tjetër i ri kuqezi me shumë perspektivë si Indrit Tuci, me 21-vjeçarin që mbulon rolin e sulmuesit. Aktualisht, skuadra e Çokajt dhe Tucit renditet në mesin e tabelës teksa me 27 pikë të grumbulluara mban vendin e gjashtë të klasifikimit.