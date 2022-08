Mesfushori shqiptar largohet për t’i bërë vend Fabregasit, do të luajë sërish në Serinë C

Como është një nga skuadrat më aktive në merkato, në Serinë B, pasi ka sjellë disa futbollistë, me synimin për t’u rikthyer në elitën e futbollit italian.

Emri më i bujshëm është padyshim mesfushori spanjoll Cesc Fabregas, i cili ishte i lirë pasi i përfundoi kontrata me Monacon dhe zgjodhi pikërisht klubin Lombard për të vijuar karrierën.

Për t’i bërë vend Fabregasm, klubi i Comos ka vendosur të largojë mesfushorin shqiptar Elvis Kabashi, i cili do të luajë sezonin e ardhshëm në Serinë C me skuadrën e Reggianës.

Mesfushori 28-vjeçar është rritur te Juventusi dhe ka luajtur dy ndeshje me Shqipërinë U19, por më pas refuzoi Kombëtaren Kuqezi, pasi pretendonte një ftesë nga Italia. Megjithatë që atëherë gjërat shkuan keq e më keq për të, pasi karriera i erdhi në rënie dhe ka milituar kryesisht në ligat e ulëta italiane.