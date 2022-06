Mesfushori shqiptar prezantohet në Turqi, bashkohet me ish-lojtarin e Partizanit

Uerdi Mara është prezantuar zyrtarisht si lojtari më i ri në radhët e ekipit turk, Ankara Keçiörengücü. Ashtu siç lajmëroi Supersport një ditë më parë, ish-lojtari i Skënderbeut do të provojë eksperiencën e parë jashtë Shqipërisë ndërsa tashmë do të aktivizohet me skuadrën e Ligës së Parë turke, me ambicien për të arritur sa më shpejt elitën.

23-vjeçari ka firmosur një kontratë e cila do ta mbajë të lidhur për tre vite me klubin Ankara Keçiörengücü, ndërsa në këtë skuadër, Mara do të bashkohet me ish-lojtarin e Partizanit, Jurgen Bardhi që gjithashtu është një prurje e re në klubin turk. Sakaq, me Ankara Keçiörengücü aktivizohet edhe një tjetër shqiptar, Arb Manaj.

Njoftimi i Ankara Keçiörengücü:

HOŞ GELDİN UERDI MARA! Ankara Keçiörengücümüz, KF Skënderbeu’den 23 yaşındaki Arnavut orta saha oyuncusu Uerdi Mara ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır.#AnkaraKeçiörengücü ⚪️ pic.twitter.com/s1bQL82sUy — Ankara Keçiörengücü (@ankara_kg) June 28, 2022