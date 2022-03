Mesley u vetëvra me shotgun, ja arsyeja e dhimbshme!

Një fund dramatik në linjë me personazhin, është tronditës konkluzioni i hetimeve në Britaninë e Madhe për vdekjen e Max Mosley, president i FIA-s, Federatës Ndërkombëtare të Automobilizimit, nga 2003 në 2009.

Duke e ditur se i kishte ditët e numëruara për shkak të një sëmundjeje të pashërueshme, vrau veten me një goditje me shotgun në kokë. Kufoma e Mosleyt ishte gjetur 24 majin e vitit të kaluar në shtëpinë e tij në Kesington Londër, i mbyllur në dhomën e gjumit.

Mbi portë agjentët e policisë, kur arritën gjetën një pusullë ku shkruhej (mos e hapni , thërrisni policinë), e cila shërbeu për të kuptuar menjëherë se bëhej fjalë për një vetëvrasje. Një gjest i dëshpëruar që sipas interpretimit të mjekes ligjore Fiona Ëilcox shpjegohet me gjendjen e rënduar në të cilën ishte Mosley, pasi kishte mësuar se kishte një tumor në fazë përfundimtare dhe i kishin mbetur vetëm pak javë jetë.

Një gjendje psiko fizike dëshpëruese e shkaktuar dhe nga dhimbjet kronike në fshikëzën e urinës dhe në testikuj. E përkeqësuar dhe nga fakti se i kishte mbetur edhe pak kohë për të jetuar.

Në komodinën përkrah krevatit, ku u gjet Mosley, agjentët kishin gjetur edhe një pusullë lamtumire ku shkruhej, “Nuk kisha zgjidhje tjetër”. Mosley gjatë presidencës së tij punoi për të rritur sigurinë pas incidentit që i kushtoi jetën Ayrton Sennas në 1994 dhe kishte menaxhuar me ashpërsi historinë e spiunazhit të McLaren në dëm të Ferrarit, duke ndëshkuar me 100 milionë dollarë gjobë skuadrën angleze, po ashtu edhe për incidentin mes Schumacher dhe Villenueve në Jerez 1997, me gjermanin që iu hoqën të gjitha pikët dhe vendi i dytë në klasifikim, si dhe rasti i Singapore në 2008, kur përjashtoi nga garat Flavio Briatoren që më pas u rehabilitua nga një gjykatë civile pariziene.

Pas skandalit seksual që shpërtheu në të përditshmen angleze “Neës of the Ëorld” që publikoi foto të marra nga një video, ku shfaqej duke bërë akte sadomazokizmi me disa prostitute, Mosley nuk rikandidoi për presidencën e FIA-s.