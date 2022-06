Mësohet e ardhmja e Fjoart Jonuzit, mesfushori firmos sot

Vllaznia ka nisur punën për sezonin e ri, teksa ekipi shkodran do të zbresë në fushë më 15 qershor për të nisur përgatitet për aventurën europiane.

Klubi shkodran ka prezantuar Lorik Boshnjakun si përforcimin e parë në mesfushë, me ish-kapitenin e Prishtinës që do zëvendësojë Ardit Krymin, teksa edhe rinovimet mbeten në fokus.

Supersport mëson se fituesit e Kupës së Shqipërisë kanë arritur marrëveshjen për të rinovuar kontratën me Fjoart Jonuzin.

Mesfushori kuksian luan prej dy sezonesh me ekipin kuqeblu, ndërsa do të vijojë së paku dhe për një tjetër edicion tjetër me kuqeblutë.

Jonuzi, në edicionin që lamë pas u aktivizua në 33 ndeshje në Abissnet Superiore, duke shënuar dhe 2 gola. Në të shkuarën 25-vjeçari ka qenë pjesë e Kukësit, Laçit dhe Gjilanit.