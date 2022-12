Messi-1000, nëse arrin finalen, thyen rekordin e legjendës gjermane

Lionel Messi përballet sonte me pengesën e tij të katërt në tentativën e fundit për t’u bërë kampion bote për herë të parë në karrierën e tij. Ndaj Australisë, Messi luan ndeshjen e tij të 1000-të si profesionist, duke përfshirë sfidat me Kombëtaren e Argjentinës (168), Barçën (778) dhe PSG-në (53). Gjithsej 999 takime në 19 vite karrierë profesionale.

Kundër Australisë, Leo Messi do të arrijë 23 paraqitje në Botëror, vetëm dy më pak se rekordi historik i gjermanit Lothar Matthäus, i cili me 25 ndeshje është lojtari me më së shumë paraqitje në Kupat e Botës në historinë e futbolli.

Në këto 999 ndeshje, Messi ka shënuar 787 gola me Argjentinën, Barcelonën dhe PSG-në. Leo vazhdon të shkruajë historinë dhe i mungojnë katër ndeshje që të bëjë HISTORINË.