Messi apo Mbappe? Leonardo nuk ka dyshime se cili është më i miri

Drejtori sportiv i PSG, Leonardo thotë se Paris Saint-Germain do të bëjë gjithçka që mundet për ta mbajtur Kylian Mbappe. Sulmuesi është përfolur shumë për një transferim të mundshëm drejt Real Madrid, për tu transferuar si një lojtar i lirë, për shkak se është në muajt e fundit të kontratës dhe në verë mund të largohet drejt çdo skuadre me parametër zero.

Në një intervistë të gjerë me L’Equipe, Leonardo dha një pasqyrë të gjitha çështjeve që e mbajnë atë zgjuar gjatë natës. Ai jo vetëm që ka reflektuar për Mbappen, por foli edhe për Lionel Messin.

Leonardo konfirmoi se ende nuk i është dërguar asnjë ofertë Mbappes, pas raportimeve për një kontrate me vlerë një milion euro në javë, ccka do të ishte vërtet tunduese dhe gati e paimagjinueshme.

“Nuk kemi dërguar një ofertë specifike. Ka një element të rëndësishëm: mendoj se gjëja e fundit që do të vendosim në këtë kontratë do të jenë paratë. Ne duam ta vendosim atë në kushtet më të mira për ta bërë atë lojtarin më të mirë të mundshëm. Ne pothuajse nuk kemi folur ndonjëherë për para sepse nuk bëhet fjalë për këtë. Mbappe ka një vlerë kaq të madhe sa mendoj se kjo është dytësore. Mendoj se për të vendosur shumën, do të duheshin dy minuta. Mendoj se është një çështje ndjenjash”, tha braziliani.

Sa i takon një krahasimi me Messin, Leonardo nuk ka asnjë dyshim.

“Mbappe është lojtari më i mirë në botë sot. Messi ka qenë gjithmonë në këtë nivel dhe për mua ai është ende në këtë nivel, por është normale që lojtarët e rinj të arrijnë atje. gjithashtu. Nuk ka të bëjë me të gjykuar se kush është më i mirë. Njëri është 23, tjetri 34 Nuk mund të them se çfarë do të ndodhë, por ne kemi mundësi për ta mbajtur atë. Për sa kohë që nuk ka marrëveshje tjetër, ne do të bëjmë gjithçka për ta mbajtur atë. Nuk mendoj se do të jetë vendosur nga rezultati kundër Real Madridit”, tha Leonardo.

Lidhur me aventurën e Messit tek PSG, drejtori sportiv thotë se vetë skuadra duhet të punojë më shumë për ta ndihmuar argjentinasin.

“Ai kishte përulësinë për të ardhur këtu, pas gjithçkaje që ka kaluar, çfarë përfaqëson. Unë mendoj se për artistë si Mbappe, Neymar dhe Messi, konteksti është i rëndësishëm. Nuk ka të bëjë me izolimin e tyre në një flluskë, ata kanë nevojë për një mjedis”, u shpreh Leonardo.