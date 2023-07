Messi: Mentaliteti im nuk ndryshon, do të jap më të mirën, për veten dhe klubin

Lionel Messi, përforcimi i ri i Inter Miamit, ka folur për të ardhmen e tij në Shtetet e Bashkuara me familjen e tij në një intervistë për televizionin publik argjentinas.

“Jemi të kënaqur me vendimin që morëm dhe mezi presim të përballemi me sfidën e re. Mentaliteti im nuk do të ndryshojë, do të përpiqem, kudo që të jem, të jap më të mirën për veten time dhe për klubin, të vazhdoj të performoj në nivelin tim më të mirë”, siguroi “ylli” argjentinas.

Në skuadrën amerikane, Leo do të fitojë nga 50 deri në 60 milionë dollarë në vit, duke përfshirë edhe aksionet në klub, shumë që pjesërisht do të mbulohet nga kompania e veshjeve sportive Adidas dhe kompania e teknologjisë Apple.

Messi, i cili tashmë ndodhet në Miami me familjen e tij për t’u njohur me klubin e tij të ri, do të debutojë më 21 korrik, në Kupën e Ligës, kundër Cruz Azul.

Numri 10 do të prezantohen këtë të diel në stadiumin “Lockhart”, në Florida.

Ai do të punojë sërish me trajnerin Gerardo “Tata” Martino, me të cilin punoi te Barça (2013-2014) dhe tel kombëtarja “Albiceleste” midis 2014 dhe 2016.

Messi në intervistën e tij siguroi gjithashtu se nuk e ka përcaktuar se kur do të largohet nga kombëtarja me të cilën fitoi Botërorin “Katar 2022”.

“Logjikisht, për shkak të moshës, do të jetë në një kohë të shkurtër, por nuk e di saktësisht se kur do të jetë ai moment. Thjesht mendoj ditë pas dite duke shijuar gjithë këtë që po përjetojmë”, shpjegoi kampioni i botës.