Messi në delir: Kjo është çmenduri, le ta shijojmë!

Lionel Messi, protagonist absolut në kualifikimin e Argjentinës në finale të Botërorit. Në Argjentinë i përulen “Pleshtit”, që pas ndeshjes deklaroi:

“Shumë gjëra kalojnë në kokë. Shumë emocionuese për të parë këta njerëz, familjen… Gjatë gjithë Kupës së Botës, ajo që përjetuam ishte diçka e pabesueshme. Do të luajmë ndeshjen e fundit, atë që donim”.

Kur u pyet për rekordet dhe nëse ky ishte versioni i tij më i mirë, Messi tha:

“E kam shijuar shumë këtë Botëror, edhe pse e nisëm me humbje. Ne kishim besim, u kërkojmë njerëzve të besojnë, ne e dimë se çfarë jemi. Ky grup është i çmendur. Edhe një herë Argjentina është në një finale Botërori, le ta shijojmë të gjitha këtë”.

Messi foli edhe familjen e tij:

“Kemi pasur kohë të vështira, shumë të mira, duhet të përjetojmë sërish një moment spektakolar. Të kënaqesh me ta dhe me njerëzit në Argjentinë, nuk kam asnjë dyshim se duhet të jetë çmenduri”.

Sa u përket pritshmërive në finale, Messi tha:

“Le të dëfrehemi me këtë arritje e jashtëzakonshme, me atë që po bëjmë në këtë Botëror. Ne do të bëjmë më të mirën në finale dhe do të japim gjithçka për ta fituar, por tani duhet ta shijojmë këtë moment të madh”.